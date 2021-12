PRIMAVERA2 | La Lazio sfida il Cosenza: biancocelesti a caccia dei tre punti che mancano dal 30 ottobre

Dopo l’ottavo di finale di Primavera Tm Cup, perso per 1-0 mercoledì contro la Juventus, la Lazio si prepara a scendere in campo contro il Cosenza. Nel match del Romolo Di Magro di Montalto Uffugo, valevole per l’undicesima giornata del Campionato Primavera 2, i biancocelesti di Alessandro Calori vanno a caccia dei tre punti, che mancano dalla sfida del 30 ottobre contro l’Ascoli. Ospiti che hanno perso il primato della classifica dopo la sconfitta casalinga nell’ultima giornata contro il Benevento, e che vogliono assolutamente riprenderselo, sperando in un passo falso del Cesena, per conquistare la promozione diretta verso la Primavera 1. Dirigerà l’incontro Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco. Calcio d’inizio fissato alle ore 11.00.

L’avversario

Ottavi con 13 punti, i padroni di casa allenati da Antonio Altamura, hanno l’obiettivo di conquistare i tre punti, che li porterebbero in zona play-off. Due sconfitte nelle ultime due partite anche per il Cosenza, sconfitto da Salernitana e Cesena, rispettivamente per 0-5 e 4-3. Un solo pareggio in stagione, arrivato nella gara contro il Crotone alla sesta giornata. Con 23 gol subiti (contro i 10 della Lazio) è la quarta peggior difesa del torneo. Diciotto invece quelli fatti, con i biancocelesti, terzo miglior attacco, a quota 24. Sistema di gioco utilizzato spesso dal tecnico è il 4-3-1-2. Bomber della squadra è la punta centrale Alessandro Arioli, classe 2003 e già a quota 8 gol.

Le altre gare dell’11esima giornata

Reggina-Benevento; Spezia-Ascoli; Frosinone-Salernitana; Pisa-Perugia; Ternana-Cesena.

La probabile formazione

Come anticipato, i biancocelesti di Alessandro Calori vogliono riscattare la sconfitta di Vinovo, in un match sulla carta quasi proibitivo per la Lazio, vista la differenza di categoria, in cui però i biancocelesti non hanno di certo sfigurato. In campionato la Lazio non vince da tre giornate. Dopo la vittoria in trasferta contro l’Ascoli infatti, sono arrivati due pareggi (contro Spezia e Frosinone) e una sconfitta (contro il Benevento). La classifica ora vede i biancocelesti secondi a un solo punto dal Cesena primo, che dovrà affrontare la Ternana fuori casa. In vista dell’appuntamento calabrese, mister Calori si affiderà alle sue certezze, partendo dal modulo, l’ormai collaudato 4-3-1-2. In porta torna Moretti; difesa composta da Floriani, Adeagbo, Ruggeri e De Santis. A centrocampo capitan Bertini sarà scortato da Ferro e Adjaoudi. Sulla trequarti torna Shehu, che andrà a posizionarsi alle spalle di Crespi e uno tra Castigliani e Tare, col primo favorito.

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Floriani Mussolini, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Ferro, Bertini, Adjaoudi; Shehu; Crespi, Castigliani.

All. Alessandro Calori.

