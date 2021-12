PRIMAVERA2 | LIVE Cosenza-Lazio 1-1 (Crespi 10′; Zilli 23′)

42′- Troise ci prova dalla distanza: Borrelli si distende e si rifugia in corner.

35′- Ruggeri si rende ancora pericoloso ma Borrelli salva il Cosenza.

33′- La Lazio spinge e guadagna un calcio d’angolo, il primo per i biancocelesti.

27′- Ruggeri non trova la sfera di un soffio! Altra occasione per la Lazio.

23′- PAREGGIO DEL COSENZA! L’ex Zilli non perdona e dopo un errore in fase di impostazione della Lazio trova il pari: 1-1.

14′- Ci prova la Lazio, questa volta con Romero, il quale però non riesce a dare forza e spreca l’occasione.

12′- Giallo anche per Aceto che trattiene per la maglia Romero.

10′- CRESPI!!! Lazio in vantaggio al primo vero squillo. Ruggeri verticalizza per l’attaccante biancoceleste che realizza il suo terzo gol in campionato e sblocca la partita: 0-1!

7′- Occasione Cosenza, con Furlanetto che blocca il pallone e sventa la minaccia.

5′- È Bertini il primo ammonito della partita: fallo tattico su Zilli.

1′- PARTITI!

Tutto pronto per il match delle 11.00 tra Cosenza e Lazio, valevole per l’undicesima giornata del Campionato Primavera 2, girone B:

LAZIO (4-3-1-2): Furanetto; Migliorati, Adeagbo, Ruggeri, De Santis; Bertini, Ferro, Troise; Romero; Castigliani, Crespi.

All. Alessandro Calori

Arbitro: Alberto Ruben Arena

I assistente: Michele Somma

II assistente: Carmine De Vito

Stadio Romolo Di Magro – Montalto Uffugo (CS)

