Sampdoria-Lazio, D’Aversa: “Lazio? E’ una squadra completa”

Si è conclusa da pochi minuti la conferenza stampa di Roberto D’Aversa, allenatore della Sampdoria, in vista del match di domani contro la Lazio. Ecco le sue dichiarazioni riguardo la partita:

“La Lazio ha valori importanti con giocatori che possono risolvere la partita in qualsiasi momento ma noi siamo chiamati a dare risposte sul campo dopo la sconfitta di Firenze. Bisogna tornare a fare risultato positivo con le prestazioni come fatto a Salerno e col Verona.

Come sta la Samp? Sotto l’aspetto fisico la squadra finisce sempre in crescendo e fisico. E’ chiaro che a questo va abbinato l’aspetto mentale. Domani va affrontata la partita con la massima determinazione. Più che cambi tattici valutiamo chi può sostituire Colley ma sono fiducioso su chi scenderà in campo.

Lazio? E’ una squadra completa. Ha velocità tecnica con gli esterni, ha gioco aereo e fisico con Milinkovic-Savic, sono bravi a dialogare fra di loro a ridosso dell’area di rigore e hanno un attaccante come Immobile. La Lazio, se si parla di caratteristiche, è forte. E’ chiaro che bisogna valutare che stanno cercando di cambiare filosofia di gioco, ci vorrà del tempo ma noi dobbiamo ragionare su noi stessi. Dobbiamo andare in campo con voglia e determinazione di fare la prestazione. Molto dipende da noi, anche noi abbiamo qualità importanti. Bisogna volere determinate situazione affinché il risultato sia positivo. Dipende da noi. Loro arrivano da un risultato dove la partita sembrava compromessa poi hanno ribaltato la partita per prendere gol da palla inattiva. Noi dobbiamo guardare in casa nostra. Se c’è una squadra in difficoltà dobbiamo sfruttarlo”. Lo riporta Tuttomercatoweb.com.

