Buon compleanno a Raúl Moro, il giocatore biancoceleste spegne 19 candeline – FOTO

Spegne oggi 19 candeline Raúl Moro, giovane ala biancoceleste. Finora in questa stagione ha totalizzato 13 presenze, 10 in Serie A e 3 in Europa League, condite da un assist nella seconda giornata di campionato contro lo Spezia. Fiore all’occhiello nella scorsa stagione della Primavera di Menichini prima, e di Calori poi, è arrivato alla Lazio nell’agosto del 2019 direttamente dal Barcellona per 6 milioni di euro. L’obiettivo in questa stagione è quello di farsi le ossa tra i più grandi e ritagliarsi sempre più spazio, sotto gli ordini di Mister Sarri. Buon compleanno Raúl!

