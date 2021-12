CdS | Ieri a Piazza della Libertà l’Open Day della Fondazione S.S. Lazio 1900 con tanti progetti

“Dal nido dell’aquila in volo verso il futuro”. Questo lo slogan dell’open day organizzato ieri dalla Fondazione S.S. Lazio 1900 a Piazza della Libertà, alla presenza di rappresentanti delle sezioni della Polisportiva, del mondo istituzionale, giornalistico e del mondo dello sport, oltre a qualche centinaia di tifosi che si sono riuniti per l’inaugurazione della Torretta “adottata” e per la condivisione dei progetti di riqualificazione dell’area. Nell’obiettivo della fondazione il luogo dovrà diventare a tutti gli effetti il punto di ritrovo per eccellenza dei sostenitori della Lazio. Dallo spostamento dell’ingresso della torretta alla creazione di nuovi vialetti per collegare meglio la piazza, passando per l’intitolazione del giardino a Luigi Bigiarelli, il restauro dei leggii e l’introduzione di attrezzature per fare sport, sono questi i primi passi che la Fondazione proporrà alle amministrazioni competenti. Le sezioni della Polisportiva, assieme a gruppi di tifosi volontari, si sono inoltre impegnate nel pulire settimanalmente la piazza, con il pieno sostegno di tutti i residenti della zona. Corriere dello Sport.

