Il Tempo | Caso rinnovi: Marusic dice sì, Strakosha saluta, Ramos in bilico

Manca sempre meno alla fine del 2021. Con l’arrivo del nuovo anno la Lazio dovrà fare i conti con i tanti calciatori con il contratto in scadenza il prossimo giugno. Marusic è un quello più vicino al rinnovo, Strakosha il più lontano. L’esterno montenegrino ha già un accordo di massima con la società per il prolungamento del contratto fino al 2026, merito degli ottimi rapporti tra il suo agente Kezman e Tare. Quasi impossibile invece pensare a un rinnovo del portiere albanese. Controversa la situazione di Luiz Felipe: nonostante la società continui ad assicurare che manchi solo la firma, qualcuno rilancia su un possibile addio anticipato. Il centrale brasiliano piace molto al Milan che, secondo SportMediaset, sarebbe in pole position nei pensieri rossoneri per sostituire l’infortunato Kjaer. Viste le ultime uscite poi, è difficile pensare che verrà rinnovato il contratto di Patric, mentre l’accordo con Reina si allungherà automaticamente di un anno in caso di arrivo in zona Europa. Il Tempo.

