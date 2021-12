LIVE | Sampdoria-Lazio 0-3 (7’ Milinkovic, 16’ e 37’ Immobile)

Le squadre sono in campo per i saluti iniziali: tra pochi minuti sarà Sampdoria-Lazio!

1’ PARTITI!

4’ Ekdal va al tiro: Luiz Felipe manda in corner.

7’ GOOLLLL!! LAZIO IN VANTAGGIO CON MILINKOVIC!

12’ Doppia conclusione del Sergente: si oppone Audero.

14’ Il primo ammonito della gara è Candreva: ha fermato fallosamente Zaccagni.

16’ GOOOOLLLL!! RADDOPPIO LAZIO CON IMMOBILE!

33’ Ancora Lazio! Zaccagni mette in mezzo per Immobile: king Ciro va di testa, blocca il portiere doriano.

37’ GOOOLLLL!! TRIS LAZIO CON LA DOPPIETTA DI IMMOBILE!

39’ Altro giallo in casa Samp: sanzionato Bereszynski.

45’ L’arbitro concede 1 minuto di recupero.

45+1’ Duplice fischio, termina qui il primo di Genova: Sampdoria-Lazio 0-3!

46’ RIPARTE IL SECONDO TEMPO!

46’ Le squadre rientrano in campo con 4 cambi totali: per la Lazio è uscito Immobile ed è entrato Muriqi, per la Sampdoria fuori Verre, Ferrari e Quagliarella ed in campo Silva, Dragusin e Caputo.

50’ Si fanno vedere i padroni di casa con Silvia: sfera alta.

53’ Pericoloso il tiro di Thorsby da distanza ravvicinata: Strakosha risponde presente.

54’ Dragusin ci prova di testa: palla sul fondo.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: