MOVIOLA | Primo giallo severo, ma Milinkovic è ingenuo nel protestare troppo

Una Lazio dominante per gran parte della partita contro la Sampdoria, con l’arbitro Fabbri che non ha avuto troppa fatica a gestire la partita. Nessun episodio da VAR nei 94 minuti giocati, con l’unico momento arbitrale decisivo che arriva quasi alla mezz’ora della seconda frazione, con l’espulsione di Sergej Milinkovic-Savic per doppio giallo.

GLI EPISODI DI SAMPDORIA-LAZIO

Al 32′ c’è un fallo di Verre su Cataldi non fischiato dall’arbitro Fabbri. La posizione sarebbe stata pericolosa per un calcio di punizione, con il giocatore doriano che alza troppo la gamba e colpisce la spalla del centrocampista biancoceleste. Il direttore di gara, però, lascia correre.

su non fischiato dall’arbitro Fabbri. La posizione sarebbe stata pericolosa per un calcio di punizione, con il giocatore doriano che alza troppo la gamba e colpisce la spalla del centrocampista biancoceleste. Il direttore di gara, però, lascia correre. Al 67′ arriva l’espulsione di Sergej Milinkovic-Savic dopo un primo giallo piuttosto severo. Il fallo su Augello non era da punire con il cartellino, pertanto le lamentele iniziali del serbo sono comprensibili. Meno, invece, continuare a farlo a lungo sullo 0-3 a favore dei biancocelesti. Parole di troppo che non sono piaciute a Fabbri che ha quindi estratto il secondo giallo e poi il cartellino rosso. Ora Milinkovic salterà la prossima partita contro il Sassuolo, in programma domenica 12 dicembre.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: