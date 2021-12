Paura per Acerbi, la figlia ricoverata in ospedale: ora sta bene

Paura in casa Acerbi. Come riferito dalla compagna del difensore, la piccola Vittoria, di neanche 3 mesi, è stata ricoverata per una bronchiolite. Ecco le parole della mamma, scritte sotto un post di Instagram: “È stata una settimana lunga, in ospedale per bronchiolite di Victory. Ora siamo tornate a casa e queste foto mi ricordano quanto sia stata lunga, ma anche piena di belle sorprese: come una fetta di pizza fuori menù portata dalle infermiere, un cuore disegnato sul bicchiere del caffè, un bicchiere di vino con la compagna di stanza…e cene da asporto a non finire. Ps: stiamo super bene”. Fortunatamente, quindi, lo spavento è passato e la piccola si è ripresa.

