Samp-Lazio, blucerchiati in campo con una maglia speciale

Alle 18 Sampdoria e Lazio si sfideranno per il primo posticipo di questa domenica calcistica. Come annunciato sui loro canali social, i blucerchiati scenderanno in campo con una maglia speciale: per questa gara, Macron ha realizzato le divise con plastica riciclata, raccolta direttamente dal mare. Anche i padroni di casa, quindi, come la Lazio, indosseranno maglie con anima green, per salvaguardare il pianeta.

