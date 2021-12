Sampdoria-Lazio, le probabili formazioni

Dopo il rocambolesco pareggio scaturito dalla gara contro l’Udinese, per gli uomini di Sarri è già tempo di tornare in campo: alle ore 18.00 ci sará allo Stadio Luigi Ferraris il calcio d’inizio di Sampdoria–Lazio, match valido per la 16esima giornata di campionato. Queste le probabili formazioni della gara:

SAMPDORIA (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Quagliarella, Caputo.

LAZIO (4-3-3) – Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Basic; F. Anderson, Immobile, Zaccagni.

