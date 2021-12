Sampdoria-Lazio, Marusic a fine partita: “Bene nel primo tempo, in dieci nel secondo era più difficile” | FOTO

La Lazio torna alla vittoria, lo fa vincendo 3-1 a Marassi (seconda vittoria esterna in questa stagione), grazie ai gol di Milinkovic e alla doppietta di Immobile. Al termine della partita ai microfoni di Dazn è intervenuto uno dei migliori in campo, Adam Marusic, tornato oggi dopo l’assenza causata dal covid.

Queste le sue parole:

“Sto bene, dopo due settimane fermo, mi sento bene fisicamente. Oggi abbiamo giocato bene nel primo tempo, con la voglia giusta di vincere. Nel secondo tempo in dieci è stato più difficile. Abbiamo dimostrato che bisogna giocare sempre come il primo tempo, vogliamo continuare cosi. Volevamo il Clean Shit, speriamo arrivi nella prossima. Giovedì, in casa e in Europa daremo tutto per vincere”.

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: