Sampdoria-Lazio, Milinkovic nel pre-partita: “Vogliamo una bella vittoria, ripartiamo da zero e dimostriamo chi siamo”

Il centrocampista biancoceleste Sergej Milinkovic-Savic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni prima del match del Ferraris tra Sampdoria e Lazio. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Contro l’Udinese abbiamo avuto una buona risposta nel secondo tempo ma oggi serve dare un segnale contro la Sampdoria per prenderci i tre punti. Vogliamo una bella vittoria per far vedere alla nostra gente che non siamo quelli che hanno visto fino a qualche giorno fa. Ripartiamo da zero e dimostriamo chi siamo. Noi oggi proviamo a fare una gara tecnica perché così chiede il mister, poi ci saranno momenti in cui servirà il fisico e vedremo”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: