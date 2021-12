Sampdoria-Lazio, Sarri nel pre partita: “Con questo ritmo qualcosa si deve cambiare: nessuno è in punizione”

Alle 18.00 Sampdoria e Lazio scendono in campo allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Ai microfoni di Dazn, è intervenuto nel pre partita il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri. Ecco le sue parole: “Siamo chiamati a fare risultato. Si toccano sempre le stesse corde, l’orgoglio, la voglia di dimostrare che siamo diversi rispetto a quello che stiamo facendo vedere. Pensare di subire il numero di gol di qualche anno fa è impensabile: i risultati sono diversi rispetto a quelli passati. Ci manca qualcosa, siamo disordinati in campo e ce lo fanno pagare. Stiamo giocando a un ritmo incredibile, è chiaro che qualcosa si deve cambiare, non c’è da mettere nessuno in punizione: bisogna solo realizzare dove sbagliamo qualcosa e migliorare“.

