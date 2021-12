Serie A | La Fiorentina torna alla vittoria in trasferta: scavalcata la Roma in classifica

Nel lunch match della 16esima giornata di Serie A, la Fiorentina ha battuto il Bologna in trasferta per 3-2, grazie ai gol di Maleh (33′), Biraghi (52′) e Vlahovic su rigore (67′); non bastano ai rossoblù i gol di Barrow (42′) e Hickey (83′). Grazie a questa vittoria, i viola si portano al quinto posto in classifica, scavalcando la Roma che ieri ha perso contro l’Inter, con 27 punti. Alle 15 scendono in campo Spezia-Sassuolo e Venezia-Verona, alle 18 Samp-Lazio e, infine, Juventus-Genoa si terrà alle 20.45.

