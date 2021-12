SOCIAL | La Lazio batte la Sampdoria e torna al successo: l’esultanza dei calciatori biancocelesti | FOTO

Uno dei migliori in campo quest’oggi, Mattia Zaccagni, mattatore con due assist sta cominciando a far vedere tutta la sua classe, dopo un inizio in salita complici i due infortuni che hanno rallentato la fase di adattamento con la nuova squadra.

Subito dopo la partita l’ex capitano dell’Hellas Verona, ha postato sui social una foto che lo ritrae insieme agli altri compagni negli spogliatoi. Grande gioia per loro, soprattutto per i tre punti portati a casa, che danno fiducia per il futuro.

Non solo Zaccagni, ci sono le esultanze anche di Basic, Leiva, Luiz Felipe e Strakosha

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mattia Zaccagni (@mattiazaccagni20_)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NEVER GIVE UP (@thomas_strakosha)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Toma Bašić (@toma_basic)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luiz Felipe Ramos (@luizfeliperamos27)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucas Leiva (@leivalucas)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: