Calciomercato, dalla Spagna: “Al Cádiz piace un centrocampista della Lazio”. Ecco di chi si tratta | FOTO

La sessione di calciomercato invernale si avvicina sempre di più, con le squadre che cercheranno di rinforzare le proprie rose nel mese di gennaio per completare i vari reparti. Come riporta il sito spagnolo eldesmarque.com, il Cádiz, club che occupa la terz’ultima posizione nella Liga spagnola, oltre che cercare rinforzi in attacco, vorrebbe rinforzare anche il centrocampo. La società è alla ricerca di un calciatore esperto, un perno che possa migliorare il reparto. Tra i nomi che interessano al club spagnolo c’è anche quello di Gonzalo Escalante, centrocampista della Lazio. Con i biancocelesti, dopo aver trascorso cinque stagioni all’Eibar, Escalante ha un contratto fino al 30 giugno 2024. Al Cádiz piace l’argentino ma, nonostante il poco impiego con la squadra di Sarri, per il momento si tratta di un’operazione complicata. Il club gialloblù sta valutando diverse opzioni e fino ad oggi non ha preso alcuna decisione definitiva, ma Gonzalo Escalante risponde al profilo esperto e importante, in grado di rinforzare il centrocampo del Cádiz.

