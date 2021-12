FORMELLO | Seduta di scarico con la testa rivolta al Galatasaray. Accertamenti per Immobile

La Lazio è tornata fare punti in campionato, ma soprattutto in trasferta. Dopo il 3-1 di ieri in casa della Sampdoria, i biancocelesti hanno subito ripreso a lavorare al Centro Sportivo di Formello per preparare l’importante sfida di giovedì contro il Galatasaray. La seduta odierna di allenamento ha preso il via con il consueto torello, per poi proseguire con delle andature e la forza con degli scatti. In conclusione sessione di cross e tiri in porta e partitella finale.

Seduta a cui non hanno preso parte i titolari della vittoria di ieri: per loro lavoro in palestra, per poi svolgere un lavoro di scarico sul campo. Pedro e Basic sono scesi sul terreno di gioco con gli scarpini, mentre Adam Marusic, Danilo Cataldi e Vedat Muriqi con le scarpe da ginnastica. Più tardi è arrivato anche Luiz Felipe in campo, con scarpe da ginnastica ed occhiali da sole, a causa di una congiuntivite.

Non ha lavorato Ciro Immobile: questa mattina, il bomber biancoceleste, ha svolto gli accertamenti dopo il problema riscontrato nel primo tempo di Sampdoria-Lazio che non gli ha permesso di scendere in campo nella ripresa.

