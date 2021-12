GdS | Lazio, bastano 45 minuti. La Samp si tiene D’Aversa

Vittoria meritata quella di ieri, anche se la Lazio nel secondo tempo si complica la vita. Non si vinceva in trasferta dalla prima giornata, la squadra aveva ottenuto un solo punto nelle ultime tre uscite totali e subìto 10 gol. I biancocelesti, però, sono riusciti a rialzarsi. Nel secondo tempo hanno fatto fatica senza Immobile, che ha siglato una doppietta in 45 minuti nella prima frazione di gioco, e poi senza Milinkovic, espulso. Il vantaggio è stato mantenuto grazie a Strakosha, mentre la Lazio non riusciva a ripartire con Muriqi e Anderson. Il gol dei doriani è arrivato all’89 con Gabbiadini, ma era troppo tardi. C’è da dire che la Samp nel primo tempo ci ha messo il suo, si è sempre fatta sorprendere: il licenziamento di D’Aversa sembra essere vicino, Stankovic sarebbe in cima alla lista dei desideri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

