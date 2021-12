La Repubblica | Ciro, la gioia poi il dolore. Sarri in ansia

Dopo due sconfitte e un pareggio in campionato, finalmente la Lazio riparte e aggancia la Roma in classifica. Questa vittoria permette a Sarri di preparare la gara con il Galatasaray in un clima più tranquillo, anche se preoccupano le condizioni di Immobile, uscito a fine primo tempo per un trauma al ginocchio: oggi ci saranno i controlli e si capirà se sarà stata solo una botta o uno stiramento al collaterale, come ha detto Sarri nel post-partita. Rispetto all’Udinese, ieri il mister ha cambiato 5 titolari: ha messo dentro Strakosha, Marusic, Luiz Felipe, Basic e Zaccagni, specificando che nessuno è in punizione, semplicemente sono rotazioni normali a causa degli impegni ravvicinati. E’ stata una mossa vincente, che ha portato la Lazio al successo in trasferta dopo l’esordio ad Empoli ad agosto (1-3). Primo tempo perfetto terminato sul 3-0, nel secondo la squadra è calata e ha giocato in 10 per 25 minuti causa espulsione di Milinkovic. Sergio è stato il primo marcatore, seguito dal solito Immobile che si riporta in testa alla classifica marcatori insieme a Vlahovic e raggiunge 14 gol contro i blucerchiati. Eccellente anche Zaccagni, che ha servito due assist per i primi due gol; lo stesso vale per Strakosha, tornato titolare in campionato dopo 6 mesi e mezzo.

Lo riporta La Repubblica.

