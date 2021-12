Lazio Women, Ohrstrom torna tra i pali: “Grazie allo staff medico”

Stephanie Ohrstrom è tornata tra i pali della Lazio Women nella partita contro l’Hellas Verona Women. La svedese, oltre i tre punti, è riuscita insieme a tutta la squadra ad ottenere anche il primo clean sheet stagionale. Un grande ritorno per la numero 1 che è stata costretta ad abbandonare il campo per circa due mesi a seguito di un infortunio con il Pomigliano. Su Instagram il portiere ha ringraziato i medici e i fisioterapisti che l’hanno assistita dello staff biancoceleste. Di seguito le sue parole:

“Felice di essere tornata in campo dopo qualche settimana fuori. Grazie allo staff medico – dottoressa Ceccarelli e dottor Collauti. Grazie a Daniele Dipaolo e Giuseppe Malizia. Felice per la squadra e i nostri primi punti. Una settimana alla volta e ora ci prepriamo per il derby domenica. Ci vediamo lì?”.

