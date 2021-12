Leggo | Il Ciro perfetto

La Lazio riparte da Marassi. Contro la Samp i biancocelesti si impongono con un netto 3-1 e raggiungono la Roma in classifica. Dopo 17’ già sono avanti 2-0 con Milinkovic e Immobile, che poi al 37’ siglerà anche il terzo gol, tornando in cima alla classifica marcatori insieme a Vlahovic. Nella ripresa è uscito a scopo precauzionale a causa di una botta al ginocchio che però, come riferisce lo staff medico, “non desta preoccupazione”. Al suo posto è subentrato Muriqi e la squadra arretra troppo il baricentro, dando la possibilità ai blucerchiati di attaccare. Strakosha, per la prima volta preferito a Reina in campionato, si fa trovare sempre pronto, anche se incassa il gol di Gabbiadini sul finale. Espulso Milinkovic al 22’ per proteste (doppio giallo), la Lazio ha giocato gli ultimi 25 minuti in 10, mantenendo comunque il vantaggio. I cambi di Sarri rispetto all’Udinese hanno funzionato, ma ci ha tenuto a precisare che si è trattata di una normale rotazione a causa degli impegni ravvicinati. Lo riporta Leggo.

