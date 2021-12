CdS | Caccia a una punta: la Lazio su Caputo

Botheim del Bodo Glimt bloccato, ma Sarri valuta opzioni in Serie A. E se l’ex Sassuolo lascia la Samp…

Come riportato dal Corriere dello Sport, gli stop di Immobile mettono nei guai il tecnico che chiede un nuovo vice. Tra le priorità del mercato della Lazio c’è quella di un attaccante e, tra le richieste, l’arrivo di un nuovo terzino sinistro. La soluzione “giovane” potrebbe essere Botheim (21 anni), oppure Ciccio Caputo (34 anni) attaccante della Samp che per caratteristiche potrebbe ricoprire il ruolo richiesto da Sarri almeno fino a giugno. Tuttavia, per comprare serve vendere – come ribadisce Lotito. Si aspettano le cessioni di Muriqi, Vavro, Durmisi, Jony e Lukaku per alleggerire le casse societarie. Il Cadice è sulle tracce di Escalante e sono giunte delle voci sull’interesse di alcune squadre della B spagnola per Vavro.

