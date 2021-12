Champions League, il Milan cade con il Liverpool e saluta l’Europa: sconfitta anche l’Inter

Terminano le gare di questo martedì di Champions League, che ha decretato le prime squadre sicure di un passaggio al prossimo turno del torneo. Male le italiane: sia Milan che Inter cadono rispettivamente con Liverpool e Real Madrid. I rossoneri però, con la vittoria a San Siro dei Reds per 1-2, vedono sfumare ogni possibilità di passaggio del turno e finiscono ultimi nel girone, salutando così l’Europa. Il vantaggio segnato da Tomori per la squadra di Pioli, è stato poi raggiunto e ribaltato prima da Salah e poi da Origi. Diversa invece la sorte dei nerazzurri che, nonostante la sconfitta per 2-0 (Kross, Asensio) rimediata con i Blancos, possono godersi comunque il passaggio agli ottavi come secondi nel girone.

Questi tutti i risultati della serata:

PSG- Club Brugge: 4-1

Lipsia-Manchester City: 2-1

Ajax-Sporting: 4-2

Dortmund-Besiktas: 5-0

Porto- Atletico Madrid: 1-3

Milan-Liverpool: 1-2

Real Madrid-Inter: 2-0

Shakhtar-Tiraspol: 1-1

