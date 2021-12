Europa League, Immobile in nomination per il miglior giocatore della settimana

Non smette di collezionare record il capitano della Lazio, Ciro Immobile. Dopo aver eguagliato e già superato Piola, Ciro continua a collezionare record. Se dovesse segnare nella partita con il Galatasaray, qualora giocasse, il capitano della Lazio, raggiungerebbe Inzaghi e diventerebbe il miglior goleador in competizioni internazionali della storia della Lazio.

Intanto pero la Uefa lo nomina come miglior calciatore della settimana. Sul profilo Twitter, il bomber è in nomination insieme ad altri tre colleghi. Non un premio, ma un bel riconoscimento per la splendida doppietta che ha permesso alla sua Lazio di sbancare Marassi

Top performer this weekend? 👀 1⃣ Serdar Dursun ⚽️⚽️⚽️

2⃣ Patrik Schick ⚽️⚽️⚽️⚽️🅰️

3⃣ Ciro Immobile ⚽️⚽️

4⃣ Pape Abou Cissé ⚽️⚽ #UEL pic.twitter.com/9C98EQZblT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 6, 2021

