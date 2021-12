Galatasaray, giocatore positivo al covid in attesa del secondo tampone

In attesa del comunicato con i risultati dei test effettuati dal gruppo squadra, prima della partenza per Roma, il Galatasaray fa i conti con il Coronavirus. Secondo il giornalista Turco Nevzat Dindar, il calciatore della prima squadra Cicaldau è in isolamento a casa, e ha effettuato il tampone da solo. Se questo risulta negativo, dovrà effettuarne un secondo nella notte. Se anche il secondo test risultasse negativo, il calciatore Rumeno può partire per Roma.

Galatasaray’da covid-19 test sonuçları 1-2 saate belli olacak.. Cicaldau’nun testi evinde yapıldı.. Negatif çıkması durumunda gece bir test daha gerekiyor.. 2 negatif durumunda Lazio maçının kafilesine alınacak.. — Nevzat Dindar (@nevzatdindar) December 7, 2021

