Il giudice sportivo non perdona Milinkovic, fuori una giornata

Il rosso di Milinkovic non è passato inosservato, il giudice sportivo infatti ha confermato la squalifica per una gara effettiva per il Serbo. Anche se per Sarri, quella non doveva essere un espulsione, il tecnico toscano non avrà a disposizione il gigante per la prossima gara di campionato, in programma Domenica alle 18 contro il Sassuolo.

Sergio dunque diventato proprio domenica il centrocampista con più gol nella storia della Lazio, per incrementare ancora di più il suo bottino in campionato, dovrà aspettare il prossimo turno

