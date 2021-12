Champions League, tanta neve a Bergamo: Atalanta-Villarreal inizia con 20 minuti di ritardo

AGGIORNAMENTO: Come riportato da Gianluca Di Marzio, la partita inizierà con 20 minuti di ritardo, quindi alle 21.20 circa.

A causa delle difficili condizioni climatiche, sarebbe a rischio la gara tra Atalanta e Villarreal: una copiosa nevicata si è abbattuta sulla città di Bergamo, e questo sta mettendo a rischio la gara tra le due squadre. Verso le 20.30, come riportato da tuttomercatoweb.com, ci sarà un nuovo sopralluogo del direttore di gara Taylor, per capire se si potrà giocare: in caso contrario, non è da escludere il rinvio a domani.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: