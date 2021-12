Conference League, domani il Tottenham non scenderà in campo a causa del numero dei positivi al Covid-19

Sembrava che la squadra potesse comunque scendere in campo domani, nonostante l’elevato numero di positivi al Covid nel Club, ma alla fine il Tottenham è costretto a dare forfait. Attraverso un comunicato ufficiale, gli Spurs hanno confermato che la partita contro il Rennais non si svolgerà proprio a causa del numero di positivi. Ecco il comunicato ufficiale: “Possiamo confermare che la nostra partita casalinga del Gruppo G di UEFA Europa Conference League contro lo Stade Rennais non si svolgerà domani (giovedì 9 dicembre alle 20:00 nel Regno Unito) dopo una serie di casi positivi di COVID-19 al Club. Le discussioni sono in corso con la UEFA e forniremo un ulteriore aggiornamento su questo appuntamento a tempo debito. Inoltre, a seguito di discussioni con l’Agenzia per la sicurezza sanitaria (ex Public Health England) e i consulenti del DCMS, al Club è stato consigliato di chiudere l’area della prima squadra del suo Centro di allenamento in questo momento, nell’interesse della salute e della sicurezza dei giocatori e del personale. Tutte le altre aree del Centro di Formazione restano operative.”

We can confirm that our UEFA Europa Conference League Group G home fixture against Stade Rennais will not take place tomorrow after a number of positive COVID-19 cases at the Club. Full statement ⤵️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 8, 2021

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: