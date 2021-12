CONFERENZA HYSAJ – “Stiamo crescendo in difesa ma serve maggiore attenzione. Immobile? Attaccante mondiale”

A che punto è la Lazio in fase difensiva?

“Siamo migliorati tantissimo negli ultimi mesi, l’aspetto importante è essere ordinati perchè segniamo tanto ma dobbiamo fare attenzione dietro”

Qual è la difficoltà principale che state incontrando?

“In qualche partita facciamo bene e in altre meno, serve tempo per apprendere le richieste del Mister. Giocare con la linea alta significa essere perfetti nei movimenti, noi dobbiamo lavorare e parlare tanto per coprire bene”

Hai giocato in tutti i ruoli della difesa, dove ti trovi meglio?

“Io sono destro per cui fatico sulla sinistra ma non mi fa troppa differenza, io cerco sempre di dare il massimo”

Che diffenreza ci sta fra Strakosha e Reina?

“Abbiamo due portieri forti e non fa differenza chi gioca, ci fidiamo di entrambi. Pepe ha grande esperienza mentre Thomas ha dimostrato di avere grande affidabilità”

Quanta voglia c’è di andare avanti in Europa League?

“Sia io che la squadra vogliamo andare avanti il più possibile, siamo in corsa e quindi giochiamo per vincere fino alla fine”

Cosa pensi di Immobile?

“Affrontarlo era una rottura per noi difensori, ora che lo vedo tutti i giorni posso dire che sia uno dei più grandi attaccanti in circolazione”

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: