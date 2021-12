CONFERENZA MUSLERA – “Tornare a Roma è sempre emozionante. Siamo fiduciosi, la Lazio è una squadra forte”

A poco più di ventiquattr’ore dalla sfida dello Stadio Olimpico tra Lazio e Galatasaray, valevole per la sesta ed ultima giornata del Girone E di Europa League, in conferenza stampa è intervenuto il portiere dei turchi ed ex biancoceleste Fernando Muslera. Queste le sue dichiarazioni:

“Tornare a Roma è emozionante ma sono passati già dieci anni, un periodo che ricordo con tanto amore. Domani sarà una sfida importante per noi è per i nostri ragazzi, una squadra giovane che lavora ogni giorno per traguardi importanti e per cercare di passare il gruppo come primi. Abbiamo fatto un lavoro duro, passando momenti difficili. Con umiltà però siamo qua e siamo fiduciosi per affrontare una squadra come la Lazio. Noi abbiamo le nostre ambizioni e il nostro coraggio per andare avanti.

Ringrazierò sempre la Lazio, Lotito e Grigioni, che dopo quell’inizio hanno saputo aspettarmi e lavorare con me. Vincere la coppa Italia, la Supercoppa… quei due traguardi sono stati i migliori. Tutto lo sforzo che avevo fatto prima mi ha aiutato tantissimo, anche i tifosi… quando uscivo in campo mi davano la forza per andare avanti. Ho saputo sfruttare tutto questo per andare in nazionale e per passare al Galatasaray. Non so se ci sono differenze tr una squadra e l’altra. Noi siamo giovani e non abbiamo paura. La Lazio è organizzata e forte. Secondo me sarà come l’andata, chi sbaglia può perdere la partita. Noi abbiamo una fiducia importante per i nostri ragazzi e sappiamo che quello che andremo a fare domani ci darà risultati.

Penso che chiunque passerà come primo domani sarà capaci di andare avanti nella competizione. Il cammino diventerà più duro ma siamo due squadre con un sogno, una mentalità e un obiettivo in comune. Speriamo di arrivare in finale. Penso che sarà così. Sarebbe bello rivedersi in finale”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: