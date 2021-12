FIFA 22, Ciro Immobile nella squadra della settimana – FOTO

Ciro immobile è stato uno degli assoluti protagonisti della vittoria della Lazio in trasferta contro la Sampdoria: nei primi 45 minuti di gioco l’attaccante partenopeo è riuscito a realizzare una doppietta. Questa prestazione ha consentito a Immobile di far parte del TOTW di FIFA 22, ovvero la squadra della settimana del famoso videogioco: la carta dell’attaccante della Lazio avrà 88 di overall. Oltre a Immobile, un altro giocatore della Serie A fa parte di questa squadra speciale: si tratta del difensore dell’Inter Bastoni, autore di una grande prestazione nella vittoria esterna contro la Roma.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: