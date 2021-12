Il Messaggero | Sempre Roma-Lazio, Totti e Nesta insieme: “Vi raccontiamo i brividi del derby”

Esce domani il libro di Fabio Argentini e Luigi Panella dedicato alla stracittadina con curiosità, tabellini, coreografie e sfottò. E le prefazioni dei due storici capitani.

Come riportato da Il Messaggero, il libro in uscita conterrà la prefazioni dei due storici capitani della Lazio e della Roma: Nesta e Totti. Per l’ex biancoceleste ogni volta era qualcosa di diverso, mentre per il giallorosso questa partita suscitava un’emozione unica. Ma “Il grande libro del derby di Roma“, edito da ultra sport, oggi presentato a “Più libri più liberi” all’Eur, con gli scrittori Sandro Bonvissuto e Angelo Carotenuto, da domani in libreria (poco meno di trecento pagine, 25 euro), non delude le aspettative create dal titolo: è effettivamente “grande”, ricco, soddisfa le curiosità del tifoso onnivoro.

