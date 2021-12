Il Messaggero | Sergej nella storia, superato Nedved: e il record di 52 gol è iniziato in Coppa…

Il primo centro in biancoceleste col Dnipro nel 2015. È il centrocampista più prolifico di sempre, domani in Europa per trascinare la squadra.

Come riportato da Il Messaggero, Milinkovic salterà la sfida con il Sassuolo, ma sarà presente contro il Galatasaray. Già con la rete all’Udinese il serbo aveva raggiunto i centri di Pavel Nedved con la Lazio. Sotto la Lanterna Sergej supera il ceco nella classifica dei centrocampisti goleador e ora, a quota 52, è il re indiscusso di ogni tempo. Dal suo sbarco, 42 timbri in Serie A, 5 in Coppa Italia, altrettanti (5) in Europa League, incredibile il suo percorso. Il suo agente Kezman ha un patto con la Lazio, Sarri lo sa ed è disposto al sacrificio. Finalmente si sono incontrati con calma a Formello, Maurizio e Lotito, hanno fissato a breve la firma (sino al 2025) sul rinnovo e parlato tanto di mercato: solo con una cessione da almeno 80-90 milioni del Sergente, si possono fissare le tappe di un progetto davvero ambizioso. A gennaio l’organico verrà puntellato con un attaccante e un terzino sinistro. A giugno, i soldi di Milinkovic potranno portare a una rivoluzione big con due-tre acquisti “veri” al suo posto. La Juve è il club italiano dietro l’angolo, United e Tottenham hanno il contrattacco in serbo. Sergej sogna da sempre il Real Madrid per fare il salto. Domani sua la fascia, sempre che Immobile si rassegni a restare a riposo; anche se Sarri resta più orientato su un “falso nueve”, ovvero uno fra Zaccagni e Pedro.

