SOCIAL | Zaccagni votato come migliore in campo di Samp-Lazio

Alla fine a spuntarla è stato Mattia Zaccagni. L’esterno della Lazio è stato eletto dal popolo di twitter come migliore in campo di Sampdoria-Lazio, conquistando il 54% dei voti. Il secondo votato è stato Ciro Immobile (31%), seguito da Milinkovic (9%) e Basic (6%). Una bella rivincita per il neo acquisto, dopo diversi infortuni e qualche partita sottotono.

