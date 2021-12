Udinese, Cioffi nuovo tecnico ad interim contro il Milan: il comunicato

L’Udinese ha esonerato il tecnico Luca Gotti e ora è alla ricerca di un sostituto. Nel frattempo, però, ha affidato momentaneamente la panchina a Gabriele Cioffi, per poter preparare al meglio la partita contro il Milan. Ecco il comunicato postato sui social: “Udinese Calcio comunica di aver affidato, ad interim, la guida tecnica della prima squadra a Gabriele #Cioffi che dirigerà la squadra dalla panchina in occasione della partita contro il Milan. A Gabriele Cioffi un grande in bocca al lupo da parte di tutta l’Udinese Calcio.”

