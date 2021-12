Europa League, il Napoli batte il Leicester e passa il turno

Alle 18.45 Napoli e Leicester sono scese in campo al Diego Armando Maradona per l’ultima gara del gruppo C di Europa League. Nel primo tempo i partenopei hanno trovato il doppio vantaggio grazie alle reti di Ounas al 4′ e di Elmas al 24′. Gli inglesi sono riusciti a tornare sul pareggio grazie ai gol di Evans al 27′ e Dewsbury-Hall al 33′. A decidere la gara è stato Elmas, che ha segnato anche la rete del 3-2 finale al 53′, siglando la sua doppietta personale. Il Napoli di Spalletti passa quindi il turno, ma da seconda nel girone: lo Spartak Mosca ha infatti vinto la gara in trasferta contro il Legia per 0-1, con un rigore fallito nel finale dai padroni di casa.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: