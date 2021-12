P. Genovese: “Momento difficile per la Lazio, ogni anno il solito problema”

“È un momento molto difficile per la Lazio, difficilissimo. Ma ogni anno il problema è sempre lo stesso: abbiamo dietro una difesa che non riesce a essere all’altezza del resto della squadra e sono anni che la storia si ripete”. Così il regista Paolo Genovese, tifoso biancoceleste, interviene nella puntata di “Fantacalcio Serie A Tim” disponibile da venerdì 10 dicembre su TimVision.

Per Genovese, che non nasconde la sua passione per la Lazio e la sua stima per Stefano Fiore presente in studio, la squadra ogni anno sembra sul punto di rinforzarsi in quel reparto ma poi non si rinforza mai. E dopo aver ammesso che è un momento di grossa disillusione per i tifosi conclude: “la speranza è che questo sia un purgatorio necessario per riuscire a impostare il gioco di Sarri. Noi ci stiamo raccontando questa storia, speriamo sia così”.

