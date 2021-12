Boom token nel calcio: la Lazio è la squadra che ha generato maggiori ricavi

I fan token nel calcio hanno portato guadagni potenzialmente per centinaia di milioni di sterline. Come riporta Calcio e Finanza, è stata la BBC ad occuparsi di questa analisi. Nei cinque principali campionati europei, sono 24 le squadre che hanno lanciato, o stanno prendendo in considerazione l’idea di farlo, i fan token. In Italia troviamo Inter, Milan, Juve, Roma, Napoli, Bologna e Lazio. La maggior parte dei club ha un accordo con Socios, ma anche Binance sta crescendo. Stando all’analisi della BBC, a sorpresa sono i Fan Token della Lazio ad aver generato maggiori ricavi (115 milioni di euro), ma anche quelli ad aver perso più valore insieme a quelli del Manchester City, con un calo pari al 70% rispetto al loro lancio. Una critica da muovere al sistema attuale, però, riguarda le Società che invece di vendere effettivamente i token ai tifosi, li trattengono: stando alla BBC, il valore dei token detenuti dai 13 migliori club insieme 1,7 miliardi di euro, ma i singoli acquirenti attualmente ne detengono una quota per 330 milioni.

