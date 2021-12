Lazio, Denis Vavro sul suo futuro: “Voglio assolutamente lasciare Roma a gennaio, questo posto non è per me”

Sono tre le gare rimaste prima della sosta per le festività Natalizie. La Lazio dovrà affrontare il Sassuolo, domenica in trasferta, poi il Genoa nell’ultima all’Olimpico del 2021, ed infine chiuderà il girone d’andata a Venezia. L’obiettivo è quello di fare più punti possibili, per poi ripartire a gennaio con il campionato, ma anche con il calciomercato, tra entrate ed uscite. Denis Vavro, difensore slovacco alla Lazio dal 2019, ha trovato pochissimo spazio, sia con Inzaghi prima che in questa stagione con Sarri e, in vista della finestra invernale di mercato, potrebbe essere un nome in uscita. A confermalo è stato proprio il classe ’96 che, ai microfoni di Sport.sk, ha rilasciato un’intervista in cui parla del proprio futuro. Queste le sue dichiarazioni: “Sono fisicamente pronto perché di solito mi alleno con la squadra, ma non lo sono dal punto di vista psicologico. Dopotutto, l’ultima volta che ho giocato una partita 90 minuti è stato a giugno con la Slovacchia in preparazione per l’Europeo contro la Bulgaria. Ammetto che mi vengono in mente ogni sorta di pensieri. Tuttavia, credo che alla fine andrà tutto bene. Voglio assolutamente lasciare Roma a gennaio. Questo posto non è per me, solo per allenarmi e non poter giocare… La società ha deciso che dovevo restare per altri sei mesi. Il motivo erano le regole finanziarie che si applicano agli stranieri in Italia e il fatto che il club avrebbe dovuto pagare per me una certa somma di tasse. Fortunatamente, sembra che posso andare in prestito per sei mesi. Poi si vedrà in estate, ma vogliamo scegliere una società che mi assuma definitivamente dopo quel semestre. Il secondo campionato spagnolo è in gioco. Che si tratti di Huesca, dove sono stato in primavera, di Valladolid o di Almeria”.

