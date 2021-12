Buon compleanno Roberto Baronio: l’ex Lazio spegne 44 candeline | FOTO

Oggi, 11 dicembre, è una giornata speciale per Roberto Baronio: è il compleanno dell’ex centrocampista della Lazio, oggi spegne 44 candeline! Con la maglia biancoceleste ha conquistato ben quattro trofei: tre Supercoppe Italiane, nel 1998 contro la Juventus e le due contro l’Inter nel 2000 e nel 2009, e la Coppa delle Coppe nella stagione 1998/1999, con la Lazio uscita vincitrice da Birmingham per 2-1 contro il Maiorca. In Italia, la Lazio non è stata l’unica squadra: Baronio ha vestito anche le maglie di Brescia, Fiorentina, Chievo e Udinese. Buon Compleanno Roberto Baronio!

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Embed from Getty Images

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: