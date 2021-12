CdS | Strakosha verso l’addio: il rinnovo con clausola resta un’ipotesi remota

Sul fronte rinnovi, non sembrano aprirsi spiragli per Thomas Strakosha. Il rinnovo con clausola resta infatti un’ipotesi remota. Inevitabile restituirgli il posto da titolare (un solo gol incassato in due partite), ma l’albanese sembra propenso all’addio a fine stagione e potrebbe privilegiare un club all’estero. Paradossale il destino, l’altra sera si è ritrovato di fronte Muslera, altro ex portiere perso dalla Lazio a costo zero. Corsi e ricorsi. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: