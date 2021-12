Conference League, la sfida rinviata per Covid-19 tra Tottenham e Rennes non si giocherà: ecco il motivo

Questo giovedì, oltre a chiudersi la fase a gironi di Europa League, era in programma la chiusura anche della fase a gironi di Conference League. Per sette gironi è stato così, non per il Gruppo G: la sfida in programma a Londra tra Tottenham e Rennes, che avrebbe deciso le sorti della squadra di Antonio Conte per il passaggio del turno, non si è disputata a causa dei diversi componenti del club inglese risultati positivi al Covid-19. La gara, per questo motivo, è stata rinviata. Partita che però non verrà recuperata: come riporta SkySport.it, Tottenham-Rennes non verrà disputata perché non è stata trovata alcuna data disponibile per scendere in campo. Quindi il risultato del match, e di conseguenza anche chi passerà il turno come seconda del girone tra Tottenham e Vitesse (il Rennes è già sicuro del primo posto), sarà deciso dalla Commissione Disciplinare Uefa.

