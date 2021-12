La Repubblica | Allarme mezzali: Milinkovic fuori e Luis Alberto in dubbio

Il Toque tiene in ansia Sarri. Alla vigilia della sfida di Reggio Emilia (domani alle 18 contro il Sassuolo), la Lazio deve fare i conti con le precarie condizioni di Luis Alberto, alle prese da mercoledì con un problema muscolare. Un infortunio che si aggiunge all’indisponibilità di Milinkovic, squalificato. È preoccupato, Sarri, e numeri alla mano fa bene. Perché senza i due top player del centrocampo, la Lazio non sa vincere. Dal 2016, anno in cui è arrivato lo spagnolo, solo 6 partite di campionato senza Luis Alberto e Milinkovic, con bilancio pessimo: 4 sconfitte, un pareggio e appena una vittoria, in casa della Sampdoria il 28 aprile 2019 (1-2). Caso vuole che l’ultimo di questi ko sia arrivato proprio al Mapei Stadium di Reggio (2-0), nella giornata conclusiva dello scorso campionato. L’allenatore toscano spera di riavere a disposizione Luis Alberto, che giovedì contro il Galatasaray ha giocato per 20 minuti nonostante il fastidio muscolare. “È partito in panchina per precauzione. Anche in mattinata aveva dolore: i controlli però hanno hanno scongiurato la lesione”, ha commentato giovedì Sarri, che nella rifinitura odierna avrà più chiare le condizioni del numero 10 laziale, ieri assente nella seduta di scarico. In caso di forfait, due le soluzioni più accreditate: Akpa Akpro (ma ieri non si è allenato neanche lui) e Basic interni di un centrocampo molto dinamico ma meno tecnico, oppure l’arretramento di Zaccagni come mezzala, con Felipe Anderson titolare nel tridente. La Repubblica.

