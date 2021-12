Lazio Primavera, Calori: “Attenti e concreti, i ragazzi sono cresciuti”

La Lazio Primavera batte con un netto 3-0 casalingo il Pisa, grazie alla doppietta di Crespi e alla rete di Mancino. Bella prova dei biancocelesti, che con il successo odierno stabilizzano sempre di più la propria prima posizione in campionato. I ragazzi di Calori, torneranno ora in campo il prossimo 15 gennaio contro il Perugia presso il campo Mirko Fersini di Formello. Il tecnico della Lazio Primavera, ha commentato così la vittoria ai microfoni di Lazio Style Channel:

“Siamo stati attenti, abbiamo concesso poco e saputo colpire al momento giusto. I ragazzi son cresciuti tutti, stanno apprendendo, si allenano bene, iniziano a capire cos’è il professionismo. Al girone do un voto buono ma non basta, bisogna fare di meglio. È necesssrio cercare di arrivare in Primavera 1, è il nostro traguardo. Le pressioni ci aiutano a non mollare mai e a diventare sempre più squadra. Se questi ragazzi avranno la fortuna e la bravura di arrivare in alto sarà un motivo di orgoglio per me. Servirà più autorevolezza in quello che stiamo facendo. Ora bisogna consacrare questa crescita e diventare più incisivi. Abbiamo programmato una sorta di mini pausa, durante la quale i ragazzi lavoreranno a casa. Da mercoledì a sabato continueremo gli allenamenti poi festeggeremo il Natale con le famiglie e ricominceremo “con l’elmetto in testa” tenendo alto lo spirito”.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: