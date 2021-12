CdS | Ciro sempre più mitico: insegue un altro record

È nella storia dei bomber italiani.

Embed from Getty Images

Come riportato dal Corriere dello Sport, Immobile è a quota 13 gol in Serie A, può arrivare a 15 per il settimo anno. Solo Piola, Meazza e Signori meglio di lui. L’attaccante biancoceleste proverà oggi a rispondere a Vlahovic, autore di una doppietta ieri con la Fiorentina. Domani, all’hotel Congressi di Castellammare di Stabia, verranno consegnati gli Italian Sport Awards e Ciro sarà premiato come “miglior bomber“. Per di più, ieri si è saputo che il giocatore ha perdonato l’uomo che nel 2018, con la scusa di scattare insieme una foto, lo minacciò con un coltello sulla spiaggia di Francavilla al Mare, accusandolo di aver tradito il Pescara. L’uomo venne denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di arma bianca. Immobile ha risposto alle domande del giudice parlando di una scena intimidatoria, poi ha rimosso la querela.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: