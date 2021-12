CdS | Il regalo di Lotito: “Sarri, compro”

Nuovo contatto prima della trasferta di Reggio Emilia.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Lotito ha assicurato a Sarri che farà il possibile per rinforzare la Lazio a gennaio: Botheim resta in pole, nonostante il Comandante abbia espresso la volontà di inserire in squadra un giocatore pronto, già rodato in Serie A. Il presidente biancoceleste e il tecnico si erano parlati in settimana e hanno avuto un nuovo contatto prima della trasferta a Sassuolo per discutere sulla finestra invernale: Sarri ha chiesto due acquisti, un nuovo vice-Immobile e un terzino sinistro. Si lavorerà, dunque, per chiudere le operazioni necessarie tenendo conto dell’indice di liquidità, che impone delle uscite tra gli esuberi (Vavro, Jony, Durmisi e Lukaku). Nella rosa principale sono ai margini Escalante e Muriqi, che Tare proverà a piazzare in prestito.

