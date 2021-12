PAGELLE – Immobile non punge, Felipe Anderson ancora in fase down. Zaccagni si conferma

Strakosha 5,5 – A una buona prova nel primo tempo ne alterna una non irresistibile nel secondo. Sul secondo gol del Sassuolo poteva fare qualcosa di più.

Hysaj 6 – Non soffre in modo particolare le avanzate del Sassuolo e prova a dare il suo contributo nelle avanzate. Dal 78’ Muriqi SV

Luiz Felipe 5,5 – Primo tempo di gestione e secondo con alcune disattenzioni. Non riesce nel suo intento in occasione di entrambi i gol del Sassuolo

Acerbi 5,5 – Qualche sbavatura nel primo tempo. Si rifà nel secondo tempo anche se una sua avanzata lascia spazi in occasione del gol del 2-1

Marusic 5,5 – Più presenza in avanti che indietro. I due gol avversari provengono dalla sua fascia.’

Akpa-Akpro 5– Impegno e qualche spunto non mancano, ma la lentezza in costruzione e qualche sbavatura di troppo non lo mettono in buona luce. Dal 71’ Andrè Anderson 6 – Sebbene viene ammonito subito dopo il suo ingresso entra bene in gara.



Cataldi 6 – Buona presenza nel fraseggio e poche sbavature in fase di costruzione. Dal 78’ Leiva SV

Basic 6 – Discreta prestazione e poca fortuna in occasione del palo-traversa colpito con la sua punizione a pochi minuti dalla fine

Pedro 7 – Conferma di avere sempre quello spunto in più utile in più fasi della gara. Suo l’assist in occasione del gol. Si è sentito il peso della sua sostituzione. Dal 45’ Felipe Anderson 5 – Conferma di essere nel periodo di “down”. Non porta in campo la motivazione giusta per tenere il risultato.

Immobile 6 – Si sacrifica come al solito e porta avanti bene la manovra senza riuscire a colpire

Zaccagni 7 – Dopo le ultime uscite convincenti si conferma una pedina molto utile nello scacchiere di Sarri, trovando anche il primo gol biancoceleste. Dal 65’ Lazzari 6 – Il suo ingresso non aggiunge molto alla manovra della Lazio, ma in mezz’ora sbaglia poco e nulla.

Sarri 5,5 – Tenta una novità inserendo Muriqi a fianco di Immobile bei minuti finali ma senza risvolti per la gara

