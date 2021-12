Roma-Lazio Women, Catini: “Crescita mentale. Usciamo a testa alta”

Termina 3-2 il derby in casa delle giallorosse. Il tecnico della Lazio Women, nel post gara, ai microfoni di Lazio Style Channel promuove la prestazione della sue giocatrici. Queste le dichiarazioni di mister Massimiliano Catini: “Già in settimana le ragazze hanno mostrato la giusta tensione: c’è del rammarico, la sconfitta non ci sta visto l’impegno dimostrato. Faccio i complimenti alle mie ragazze, usciamo a testa alta. Sulle palle inattive abbiamo fatto un passo indietro e le tre reti sono arrivate da situazioni da fermo. Del punto di vista mentale abbiamo mostrato una grande crescita: non ci siamo arresi dopo il 2-0. Gol annullato? Ho chiesto spiegazioni, ma sono episodi che nel calcio accadono. Cerchiamo sempre di sfruttare il calcio da fermo di Fordos, il reparto arretrato cresce di partita in partita, tutte si sono sacrificate. Continueremo a giocarcela con chiunque, anche contro squadre migliori di noi. Durante la sosta ci fermeremo qualche giorno; archivieremo l’anno dopo la gara di Coppa Italia con la Fiorentina anche per staccare dal punto di vista mentale, torneremo in campo il 27 dicembre”.

