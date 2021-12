Sassuolo-Lazio, Sarri nel pre partita: “Ad oggi siamo in costruzione, dobbiamo cercare di migliorare”

A pochi minuti dall’inizio della sfida tra Sassuolo e Lazio, Maurizio Sarri è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Giocare di giovedì sera non è agevole, ma dobbiamo trovare la forza di riattivarci a livello di energie nervose e mentali. Se dobbiamo pagare qualcosa deve succedere dal punto di vista fisico, per il resto non ci sono alibi. Il centrocampo di oggi non ha mai giocato insieme, a Cataldi chiediamo un pizzico di qualità in più. A me ora non interessa l’obiettivo, siamo in costruzione e dobbiamo cercare di migliorare giorno dopo giorno. Inutile porsi obiettivi importanti se non iamo al nostro massimo“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato 365 giorni sulla Lazio. PER SEMPRE GRATIS

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: